Трамп окреслив плани щодо зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп запевнпив, що поки не поспішає зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. За його словами, це відбудеться не раніше ніж на початку 2019 року.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції у Вашингтоні.

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"Щодо зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, то вона відбудеться у якийсь момент на початку наступного року", – зазначив президент США.

Також Трамп зауважив, що поки "не поспішає", оскільки санкції проти КНДР працюють, а Пхеньян не запускає більше ракети".

"Ми є дуже задоволеними, як йдуть справи з Північною Кореєю. Ми думаємо, що все йде добре. Ми не поспішаємо, Час для зняття американських санкцій з КНДР ще не настав. Санкції тривають... Я б хотів зняти санкції, але влада Північної Кореї теж повинна реагувати,

– наголосив політик.

Крім того, господар Білого дому додав, що заплановану зустріч між державним секретарем США Майком Помпео та офіційними особами КНДР буде перенесено.

Трамп прокоментував прийдешню зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином: дивіться відео