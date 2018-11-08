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      Трамп окреслив плани щодо зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином

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      Трамп розповів, коли знову зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином
      Трамп розповів, коли знову зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп запевнпив, що поки не поспішає зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. За його словами, це відбудеться не раніше ніж на початку 2019 року.

      Таку заяву він зробив під час прес-конференції у Вашингтоні.

      Читайте також: Історичний візит: Кім Чен Ин відвідає Південну Корею

      "Щодо зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, то вона відбудеться у якийсь момент на початку наступного року", – зазначив президент США.

      Також Трамп зауважив, що поки "не поспішає", оскільки санкції проти КНДР працюють, а Пхеньян не запускає більше ракети".

      "Ми є дуже задоволеними, як йдуть справи з Північною Кореєю. Ми думаємо, що все йде добре. Ми не поспішаємо, Час для зняття американських санкцій з КНДР ще не настав. Санкції тривають... Я б хотів зняти санкції, але влада Північної Кореї теж повинна реагувати,
      – наголосив політик.

      Крім того, господар Білого дому додав, що заплановану зустріч між державним секретарем США Майком Помпео та офіційними особами КНДР буде перенесено.

      Трамп прокоментував прийдешню зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином: дивіться відео 

      Нагадаємо, на історичній зустрічі в Сінгапурі 12 червня Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп домовилися про денуклеаризацію та поліпшення відносин між двома країнами. Зокрема, американський президент обіцяв домогтися якнайшвидшого припинення стану війни на Корейському півострові, яка завершилася підписанням лише угоди про перемир'я.

      Теги: Кім Чен Ин КНДР Новини США Дональд Трамп Новини політики
      Джерело: 24 канал
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