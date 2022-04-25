Об основании трибунала по расследованию преступлений России во время агрессии против Украины рассказал заместитель главы ОП Андрей Смирнов. По его словам, инициативу поддерживают сотни мировых интеллектуалов, юристов и другие, сообщает 24 канал.

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Они подписали заявление о необходимости создания трибунала. Украина оперативно подготовила проекты соответствующей правовой базы, уставных документов. Это ради скорейшего запуска работы трибунала,

– сказал он.

По словам Смирнова, сейчас продолжаются консультации с государствами-партнерами, международными организациями. Определяют оптимальный формат основания и работы трибунала

Что известно о Книге палачей

Как объяснил Смирнов, по координации Офиса Президента совместно с органами досудебного расследования, разведкой и Минцифрами ежедневно работают над подготовкой Книги палачей.

Это сборник сведений о каждом военном преступнике России, который причастен к войне и зверствам, которые совершались и совершаются на территории Украины.

Исследуют, проверяют и верифицируют огромный массив информации. Его впоследствии откроют гражданам и всему цивилизованному миру.

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