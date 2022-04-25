Про заснування трибуналу з розслідування злочинів Росії під час агресії проти України розповів заступник глави ОП Андрій Смирнов. За його словами, ініціативу підтримують сотні світових інтелектуалів, юристів та інші, повідомляє 24 канал.

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Вони підписали заяву щодо необхідності заснування трибуналу. Україна оперативно підготувала проєкти відповідної правової бази, статутних документів. Це заради якнайшвидшого запуску роботи трибуналу,

– сказав він.

За словами Смирнова, зараз тривають консультації з державами-партнерами, міжнародними організаціями. Визначають оптимальний формат заснування і роботи трибуналу

Що відомо про Книгу катів

Як пояснив Смирнов, за координацією Офісу Президента спільно з органами досудового розслідування, розвідкою та Мінцифри щодня працюють над підготовкою Книги катів.

Це збірник відомостей про кожного військового злочинця Росії, який причетний до війни та звірств, які вчинялися та вчиняються на території України.

Досліджують, перевіряють та верифікують величезний масив інформації. Його згодом відкриють для громадян та всьому цівілізованому світу.

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