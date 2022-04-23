Глава держави заявив, що йому все одно, який це буде трибунал. Оскільки головне не назва, а результат.

Важливо Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський

Він хоче, аби максимальна кількість людей отримала найсуворіше покарання.

Мені все одно, як називається трибунал. Мене цікавить результат і всіх нас, громадян України, цікавить результат. Буде це Гаага, буде це Україна, будуть це інші процеси… Чесно вам скажу, відверто – не в назві справа. Справа в кількості років і кількості людей. Якій кількості людей дадуть велику кількість років за ґратами. Ось і все,

– сказав президент.

Зеленський вважає, що буде міжнародний трибунал

Володимир Зеленський розповів, що Генеральна прокуратора працює з європейськими партнерами, створюються спільні слідчі групи, є спільні цілі. Багато країн продовжують долучатися до цього процесу, адже всі хочуть покарати винних.

Вважаємо, що буде міжнародний трибунал. Вважаємо, що буде в ньому результат. Процес іде. Я бачу таку велику підтримку в цьому напрямку,

– зауважив Зеленський.

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