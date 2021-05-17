"Вільна" более года удерживает место в первых десятках ТОП-100 книг Amazon. Ведущие мировые издания, такие как: New York Times, The Washington Post, Cosmopolitan, Marie Claire, Bloomberg – назвали ее лучшей книгой 2020 года. Книга переведена на 10 языков, всего в мире продано более 2 000 000 экземпляров. В украинском переводе книгу выпустило издательство BookChef.

Книга полна размышлений автора о жизни и роли женщины в современном мире. История о том, как можно стать счастливее и достичь внутренней гармонии, если отказаться от стандартов, которые навязывает общество.

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"Изменения в обществе зависят от усилий, которые каждый из нас прилагает в своей сфере. Книги – один из весомых рычагов формирования личности в частности и общества в целом. Поэтому издательство BookChef сосредотачивается на новинках, способных изменить читателей. К таким относится и "Вільна" Гленнон Дойл – автобиографический рассказ человека, который нашел способ понять самого себя и найти свое место в обществе, которое стремится к переменам", – отметила руководитель направления Ирина Хомчук.

"Вільна" указывает читателю путь к пониманию многих важных вещей. Например, автор уверена, что ответственная мать – не та, которая медленно умирает за своих детей, а та, которая показывает им, как жить полноценной жизнью. Ведь сила и функциональность семьи зависят не от ее структуры, а от способности каждого члена семьи быть вовлеченным в совместную жизнь. И что каждый из нас имеет право жить, доверяя в первую очередь себе, устанавливая собственные границы и поступая согласно своим, а не навязанным окружением принципами.

После долгих лет в браке Гленнон осознала, что живет не своей и что стереотипы, которые навязывает общество, не позволяют ей быть той, кем она есть на самом деле. Для Гленнон переломным моментом стала встреча с ее будущей женой Эбби. На собственном опыте автор доказывает: сейчас самое время осознать, что женщины вольны выглядеть, как угодно, и быть кем угодно. Что ощутить радость и счастье может каждая женщина, стоит только перестать соответствовать ожиданиям других и прислушаться к внутреннему голосу.

Издание попало в топ-5 книг, рекомендованных профессорами Гарвардского, Йельского и Колумбийского университетов для возвращения внутреннего спокойствия.

"Это шанс посмотреть на ситуацию под другим углом и вынырнуть из пучины отчаяния", – объяснили ученые.

Согласно опросу, который провел один из стратегов предвыборной кампании Джо Байдена, большинство американок склонны прислушаться к мнению Гленнон Дойл. Новость о выходе украинского перевода резонирует и украинскому читателю, особенно тем женщинам, которые как раз переживают трансформационные моменты. Это подтолкнуло издательство запустить всеукраинский флешмоб, в рамках которого каждый желающий может поделиться своей историей каминг-аута или высказать слова поддержки всем тем, кто боится выйти за собственные рамки и общественные условности. Инициативу поддержали представители украинских креативных индустрий и лидеры общественной мысли.

Гленнон Дойл и Опра Уинфри

"Казалось бы, что может быть проще, чем слушать собственный голос и следовать ему. Но для начала придется долго разбираться, где именно твой голос, шепот или крик. Отделить его от хора истерического общества, которое всегда лучше знает, как следует жить. Именно такие книги и помогают сделать это легче, четче и наверняка", – писательница Елена Андрейчикова.

Знаете, как часто в день рождения приходит лаконичное от знакомых "будь!" Я всегда мысленно добавляю "собой". Потому что только тот, кто находит силы и смелость быть самим собой – получает от мира то, чего достоин, – актриса и телеведущая Даша Трегубова.

"За годы работы журналистом я столько слышала историй от людей о головокружительных моментах, когда их жизнь меняло направление на 180 градусов. Мы живем в мире, где наши мысли заглушаются голосами социума, который указывает, как нам жить. И поэтому мы стараемся быть удобными, "вписываться", быть как все. Однако быть удобным это не быть счастливым. А как стать счастливым, если ты не даешь своему внутреннему голосу зазвучать даже шепотом? Мне так хочется, чтобы люди позволили себе быть настоящими, говорить о своих желания, не бояться оставлять то, что не вписывается в их ценности – быть свободными и честными, в первую очередь перед собой. Подлинность и искренность всегда побеждают", – общественный деятель, автор книги "Про що мовчать" Таня Касьян

Читатели, желающие приобрести книгу, могут перейти по ссылке.

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Отзывы

"Вільна" освобождает женщин эмоционально, духовно и физически. Это феноменально,

– Элизабет Гилберт.

В этих воспоминаниях есть невероятно глубокое понимание того, что означает быть современной женщиной, что значит быть "хорошей" и что нужно сделать, чтобы стать любимой,

– Риз Уизерспун.

Некоторые книги трясут вас за плечи, другие – крадут ваше сердце. В "Вільній" Гленнон Дойл делает и то, и другое одновременно,

– Брене Браун.

Она потрясет ваш мозг и заставит душу кричать,

– Адель.

Об авторе

Гленнон Дойл – американская писательница и общественная активистка, автор трех книг, соучредитель некоммерческой организации Together Rising, которая занимается женщинами и детьми, которые оказались в сложных обстоятельствах.