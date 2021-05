"Вільна" понад рік перебуває в перших десятках ТОП 100 книжок Amazon. Провідні світові видання, такі як: The New York Times, The Washington Post, Cosmopolitan, Marie Claire, Bloomberg – назвали її найкращою книгою 2020 року. Книгу перекладено 10 мовами, загалом у світі продано понад 2 мільйони примірників. В українському перекладі книгу випустило видавництво BookChef.

Книга сповнена роздумів авторки про життя і роль жінки в сучасному світі. Історія про те, як можна стати щасливішим і досягти внутрішньої гармонії, якщо відмовитися від стандартів, які нав'язує суспільство. Читайте також Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" – читайте українською "Зміни в суспільстві залежать від зусиль, які кожен із нас докладає у своїй сфері. Книги – один із вагомих важелів формування особистості зокрема й суспільства загалом. Тому видавництво BookChef зосереджується на новинках, здатних змінити читачів. До таких належить і "Вільна" Ґленнон Дойл – автобіографічна розповідь людини, яка знайшла спосіб збагнути саму себе і віднайти своє місце в суспільстві, яке прагне до змін", – наголосила керівник напряму Ірина Хомчук. "Вільна" вказує читачеві шлях до розуміння багатьох важливих речей. На думку авторки, відповідальна мати – не та, яка повільно вмирає за своїх дітей, а та, яка показує їм, як жити повноцінно. Сила й функціональність сім'ї залежать не від її структури, а від здатності кожного члена родини бути залученим у спільне життя. А кожен із нас має право жити, довіряючи насамперед собі, встановлюючи власні межі й чинячи за своїми, а не нав'язаними оточенням принципами. Після довгих років у шлюбі Ґленнон усвідомила, що живе не своїм життям і що суспільні стереотипи, які нав'язує суспільство, не дають їй змоги бути тією, ким вона є насправді. Для Ґленнон переломним моментом стала зустріч із її майбутньою дружиною Еббі. На власному досвіді авторка доводить: зараз саме час усвідомити, що жінки вільні мати який завгодно вигляд і бути ким завгодно. Що відчути радість і щастя може кожна жінка, варто тільки припинити підлаштовуватися під очікування інших і почати дослухатися до внутрішнього голосу. Видання потрапило в топ 5 книг, рекомендованих професорами Гарвардського, Єльського і Колумбійського університетів для повернення внутрішнього спокою: "Це шанс подивитися на ситуацію під іншим кутом і виринути з безодні відчаю", – пояснили вчені. Читайте також Що читати: книжкові новинки 2021 року, які неможливо пропустити Згідно з опитуванням, яке здійснив один зі стратегів передвиборчої кампанії Джо Байдена, більшість американок схильні дослухатися до думки Ґленнон Дойл. Видання книги українською резонує й вітчизняному читачеві, особливо тим жінкам, які саме переживають трансформаційні моменти. Це підштовхнуло видавництво запустити всеукраїнський флешмоб, у рамках якого кожен охочий може поділитися своєю історією камінг-ауту або словами підтримати тих, хто не наважується вийти за власні рамки й суспільні умовності. Ініціативу підтримали представники українських креативних індустрій і лідери громадської думки. Ґленнон Дойл та Опра Вінфрі "Здавалося б, що може бути простіше, ніж дослухатися до власного голосу і слідувати йому. Але спершу доведеться довго розбиратися, де саме твій голос, шепіт або крик. Відокремити його від хору істеричного суспільства, яке завжди краще знає, як слід жити. Саме такі книги і допомагають зробити це легше, чіткіше і напевно", – письменниця Олена Андрейчикова Знаєте, як часто в день народження від знайомих приходить лаконічне "будь!". Я завжди подумки додаю: "собою". Тому що тільки той, хто знаходить сили і сміливість бути самим собою, отримує від світу те, чого вартий,

– актриса і телеведуча Даша Трегубова. "За роки роботи журналістом я вислухала від людей чимало історій про карколомні моменти, коли їхнє життя змінювало напрямок на 180 градусів. Ми живемо у світі, де наші думки заглушаються голосами соціуму, який вказує, як нам жити. І через це ми намагаємося бути зручними, "вписуватись", бути, як всі. Однак бути зручним — це не бути щасливим. А як стати щасливим, якщо ти не даєш своєму внутрішньому голосу зазвучати навіть пошепки? Мені так хочеться, щоб люди дозволили собі бути справжніми, говорити про свої бажання, не боятись залишати те, що не вписується в їхні цінності, – бути вільними і чесними, насамперед перед собою. Справжність та щирість завжди перемагають", – громадська діячка, автор книги "Про що мовчать" Таня Касьян. Читачі, які бажають придбати книгу, можуть перейти за посиланням. Різ Візерспун рекомендує Відгуки "Вільна" звільняє жінок емоційно, духовно й фізично. Це феноменально, – Елізабет Ґілберт. У цих спогадах міститься надзвичайно глибоке розуміння того, що означає бути сучасною жінкою, що означає бути "хорошою" і що зробити, щоб бути коханою,

– Різ Візерспун. Деякі книги трясуть вас за плечі, інші – крадуть ваше серце. У "Вільній" Ґленнон Дойл робить і те, і те одночасно,

– Брене Браун. Вона потрясе ваш мозок і змусить душу кричати,

– Адель. Про автора Ґленнон Дойл – американська письменниця та громадська активістка, авторка трьох книг, співзасновниця некомерційної організації Together Rising, яка опікується жінками та дітьми, що потрапили в складні обставини.