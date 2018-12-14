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      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
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      Книга года BBC-2018: кто из украинских авторов занял первое место

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      14 декабря ВВС News Украина объявила победителей премии Книга года-2018, представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      Победу одержала книга Юрия Андруховича "Любовники Юстиции". Она состоит из восьми рассказов о людях, с которыми случались не очень хорошие, но жизненные ситуации. В книге много мистики и необычных перипетий.

      Книга Юрія Андруховича
      Книга Юрия Андруховича "Любовники Юстиции"

      В номинации "Детская книга" победила книга Саши Дерманского "Мэри". В ней рассказывается о лошадке, которая упала с неба для маленькой девочки из обычной семьи.

      Книга Сашка Дерманського
      Книга Саши Дерманского "Мэри"

      В новосозданной номинации "Эссеистика" победил сборник Андрея Бондаря "Церебро". Жюри отмечают, что очень трудно было выбирать победителя, ведь претендентов было более 30 и все они заслуживают звание лучшей книги.

      Збірка Андрія Бондаря
      Сборник Андрея Бондаря "Церебро"

      Напомним, что в 2017 году победу одержала книга Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а также книга Анны Коршуновой "Комп и компания".

      Теги: Новости Украины Книги
      Источник: 24 канал
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