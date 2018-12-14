Книга року BBC-2018: хто з українських авторів виборов перше місце

14 грудня ВВС News Україна оголосила переможців премії Книга року ВВС-2018, представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку .

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Перемогу здобула книга Юрія Андруховича "Коханці Юстиції". Вона складається з восьми оповідань про людей, з якими траплялися не дуже хороші, але життєві ситуації. У книзі багато містики та незвичайних перипетій.



Книга Юрія Андруховича "Коханці Юстиції"

У номінації "Дитяча книга" перемогла книжка Сашка Дерманського "Мері". У ній розповідається про конячку, яка впала з неба для маленької дівчинки зі звичайної сім'ї.



Книга Сашка Дерманського "Мері"

У новоствореній номінації "Есеїстика" перемогла збірка Андрія Бондаря "Церебро". Журі зазначають, що дуже важко було обирати переможця, адже претендентів було понад 30 і всі вони заслуговують на звання кращої книжки.



Збірка Андрія Бондаря "Церебро"

Нагадаємо, що у 2017 році перемогу здобула книга Катерини Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки", а також книжка Анни Коршунової "Комп і компанія".