Где бесплатно скачать книги на украинском: список сайтов
Во время карантина библиотеки и книжные магазины не работают в обычном режиме. 24 канал предлагает ознакомиться со списком сайтов, где можно читать или скачивать книги.
Сайты, где можно скачать бесплатно книги на украинском
- E-bookua – на этом сервисе можно читать книги в онлайн режиме. Большинство книг – это художественная литература.
- Poetyka – это сайт с украинской поэзией в прозой и удобной форме.
- Javalibre – библиотека, предоставляющая возможность как скачать книги, так и просматривать их онлайн.
- Чтиво – онлайн-библиотека с украиноязычной литературой.
- Изборник – это подборка из истории Украины в IX – XVIII веках. Первоисточники и интерпретации – проект электронной библиотеки древней украинской литературы.
- OpenBook – электронная библиотека классики украинской и мировой литературы.
- УкрЛіб – библиотека украинской литературы, где можно найти как полный текст, так и сокращенную версию.
- Ae Lib – электронная библиотека мировой литературы, в которой собраны оригинальные произведения и их переводы на украинском языке.
- Украиника – национальный справочно-информационный и документальный ресурс архивных, рукописных и печатных источников, созданных в Украине или в других государствах: про Украину, историю и экономику, культуру, основывающуюся на принципах учета и аккумуляции документального наследия украинского народа.
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Сервисы, где можно скачать книги от 1 гривны:
- Yakaboo – от 1 гривны;
- Наш формат – от 20 гривен;
- Фолио – от 30 гривен.
Данные: Укринформ
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