Где бесплатно скачать книги на украинском: список сайтов

Во время карантина библиотеки и книжные магазины не работают в обычном режиме. 24 канал предлагает ознакомиться со списком сайтов, где можно читать или скачивать книги.

Сайты, где можно скачать бесплатно книги на украинском E-bookua – на этом сервисе можно читать книги в онлайн режиме. Большинство книг – это художественная литература.

Poetyka – это сайт с украинской поэзией в прозой и удобной форме.

Javalibre – библиотека, предоставляющая возможность как скачать книги, так и просматривать их онлайн.

Чтиво – онлайн-библиотека с украиноязычной литературой.

Изборник – это подборка из истории Украины в IX – XVIII веках. Первоисточники и интерпретации – проект электронной библиотеки древней украинской литературы.

OpenBook – электронная библиотека классики украинской и мировой литературы.

УкрЛіб – библиотека украинской литературы, где можно найти как полный текст, так и сокращенную версию.

Ae Lib – электронная библиотека мировой литературы, в которой собраны оригинальные произведения и их переводы на украинском языке.

Украиника – национальный справочно-информационный и документальный ресурс архивных, рукописных и печатных источников, созданных в Украине или в других государствах: про Украину, историю и экономику, культуру, основывающуюся на принципах учета и аккумуляции документального наследия украинского народа. Читайте также Что почитать на карантине: Леся Никитюк рекомендует Сервисы, где можно скачать книги от 1 гривны: Yakaboo – от 1 гривны;

Наш формат – от 20 гривен;

Фолио – от 30 гривен. Данные: Укринформ