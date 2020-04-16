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      Где бесплатно скачать книги на украинском: список сайтов

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      Онлайн-библиотеки с книгами на украинском языке / lanotta.net

      Во время карантина библиотеки и книжные магазины не работают в обычном режиме. 24 канал предлагает ознакомиться со списком сайтов, где можно читать или скачивать книги.

      Сайты, где можно скачать бесплатно книги на украинском

      • E-bookua – на этом сервисе можно читать книги в онлайн режиме. Большинство книг – это художественная литература.
      • Poetyka – это сайт с украинской поэзией в прозой и удобной форме.
      • Javalibre – библиотека, предоставляющая возможность как скачать книги, так и просматривать их онлайн.
      • Чтиво – онлайн-библиотека с украиноязычной литературой.
      • Изборник – это подборка из истории Украины в IX – XVIII веках. Первоисточники и интерпретации – проект электронной библиотеки древней украинской литературы.
      • OpenBook – электронная библиотека классики украинской и мировой литературы.
      • УкрЛіб – библиотека украинской литературы, где можно найти как полный текст, так и сокращенную версию.
      • Ae Lib – электронная библиотека мировой литературы, в которой собраны оригинальные произведения и их переводы на украинском языке.
      • Украиника – национальный справочно-информационный и документальный ресурс архивных, рукописных и печатных источников, созданных в Украине или в других государствах: про Украину, историю и экономику, культуру, основывающуюся на принципах учета и аккумуляции документального наследия украинского народа.

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      Сервисы, где можно скачать книги от 1 гривны:

      Данные: Укринформ

       

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Книги
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