Де безкоштовно скачати книги українською: перелік сайтів
Під час карантину бібліотеки та книжкові магазини не працюють у звичайному режимі. 24 канал пропонує ознайомитися зі списком сайтів, де можна читати або завантажувати книжки.
Сайти, де можна знайти безкоштовно книжки українською
- E-bookua – на цьому сервісі можна читати книжки в онлайн режимі. Більшість книг – це художня література.
- Poetyka – це сайт з українською поезією у простій та зручній формі.
- Javalibre – бібліотека, що надає можливість як завантажити книги, так і переглядати їх онлайн.
- Чтиво – онлайн-бібліотека з україномовною літературою.
- ІЗБОРНИК – це добірка з історії України у IX – XVIII століттях. Першоджерела та інтерпретації – проєкт електронної бібліотеки давньої української літератури.
- OpenBook – електронна бібліотека класики української та світової літератури.
- УкрЛіб – бібліотека української літератури, де можна знайти як повний текст, так і скорочену версію.
- Ae Lib – електронна бібліотека світової літератури, в якій зібрані оригінальні твори та їх переклади українською мовою.
- Україніка – національний довідково-інформаційний і документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або в інших державах: про Україну, історію й економіку, культуру, що грунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу.
Сервіси, де можна завантажити книги від 1 гривні:
- Yakaboo – від 1 гривні;
- Наш формат – від 20 гривень;
- Фоліо – від 30 гривень.
Дані: Укрінформ
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