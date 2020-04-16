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      Де безкоштовно скачати книги українською: перелік сайтів

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      Онлайн-бібліотеки з книжками українською мовою / lanotta.net

      Під час карантину бібліотеки та книжкові магазини не працюють у звичайному режимі. 24 канал пропонує ознайомитися зі списком сайтів, де можна читати або завантажувати книжки.

      Сайти, де можна знайти безкоштовно книжки українською

      • E-bookua – на цьому сервісі можна читати книжки в онлайн режимі. Більшість книг – це художня література.
      • Poetyka – це сайт з українською поезією у простій та зручній формі.
      • Javalibre – бібліотека, що надає можливість як завантажити книги, так і переглядати їх онлайн.
      • Чтиво – онлайн-бібліотека з україномовною літературою.
      • ІЗБОРНИК – це добірка з історії України у IX – XVIII століттях. Першоджерела та інтерпретації – проєкт електронної бібліотеки давньої української літератури. 
      • OpenBook – електронна бібліотека класики української та світової літератури.
      • УкрЛіб – бібліотека української літератури, де можна знайти як повний текст, так і скорочену версію.
      • Ae Lib – електронна бібліотека світової літератури, в якій зібрані оригінальні твори та їх переклади українською мовою.
      • Україніка – національний довідково-інформаційний і документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або в інших державах: про Україну, історію й економіку, культуру, що грунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу.

      Сервіси, де можна завантажити книги від 1 гривні:

      Дані: Укрінформ

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Книги
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