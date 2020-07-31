нигу "Философия преступления", автором которой себя объявил "луцкий террорист" Максим Кривош, передали на судебно-лингвистическую экспертизу. В целом по делу Кривоша назначено примерно 30 экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

По месту жительства Кривоша правоохранители нашли много экземпляров "Философии преступления", и теперь специалисты или подтвердят, или опровергнут его авторство. Об этом во время брифинга 31 июля заявил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик, сообщает Укринформ.

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Правоохранители назначили примерно 30 ескпертиз

По словам начальника отдела СБУ по делу "луцкого террориста" назначено примерно 30 экспертиз, среди которых взрыво-техническая, судебно-баллистическая и автотовароведческая. Также Хитрик показал фотографии сувенирных средств, которые перед захватом автобуса Кривош передавал водителю как "оплату за проезд".

В уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, а в качестве свидетелей 33 человека. Также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого,

– отметил Хитрик.

Сегодня продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют связи "луцкого террориста", а также устанавливают происхождение оружия. Кроме того, силовики изучают заявления Кривоша о предстоящих терактах.

Что такое судебно-лингвистическая экспертиза?

Во время судебно-лингвистической экспертизы специалисты на основе специальных лингвистических знаний устанавливают, является ли определенное лицо автором исследуемого текста, формируют социально-биографический портрет автора и тому подобное.

Что известно о "луцком террористе"?

21 июля в центре Луцка мужчина по имени Максим Кривош захватил автобус с 13 пассажирами. Он сам сообщил полиции о захвате заложников и подчеркнул, что имеет с собой взрывчатку и автомат.

Террорист требовал, чтобы украинские топ-политики и олигархи опубликовали в социальных сетях видео, на которых признали себя "террористами в законе". Также Кривош заявил, что хочет, чтобы президент Украины записал видео с рекомендацией фильма "Земляне". Когда Владимир Зеленский выполнил условие, Кривош отпустил трех заложников: пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.

Примерно в 22:00 террорист сдался полиции. Среди заложников пострадавших не было.