Книгу "Філософія злочину", автором якої себе оголосив "луцький терорист" Максим Кривош, передали на судово-лінгвістичну експертизу. Загалом, у справі Кривоша призначено приблизно 30 експертиз. Досудове розслідування триває.

За місцем проживання Кривоша правоохоронці знайшли багато примірників "Філософії злочину", і тепер фахівці або підтвердять або спростують його авторство. Про це під час брифінгу 31 липня заявив начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик, повідомляє Укрінформ.

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Правоохоронці призначили приблизно 30 ескпертиз

За словами начальника відділу СБУ, у справі "луцького терориста" призначено приблизно 30 експертиз, серед яких вибухово-технічна, судово-балістична та автотоварознавча. Також Хитрик показав фотографії сувенірних коштів, які перед захопленням автобуса Кривош передавав водію як "оплату за проїзд".

У кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, а як свідків 33 особи. Також проведено низку обшуків за місцями попереднього перебування підозрюваного,

– наголосив Хитрик.

Сьогодні триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють зв’язки "луцького терориста", а також встановлюють походження зброї. Крім того, силовики вивчають заяви Кривоша про майбутні можливі теракти.

Що таке судово-лінгвістична експертиза? Під час судово-лінгвістичної експертизи фахівці на основі спеціальних лінгвістичних знань встановлюють чи певна особа є автором досліджуваного тексту, формують соціально-біографічний портрет автора тощо.

Що відомо про "луцького терориста"?

21 липня у центрі Луцька чоловік на Максим Кривош захопив автобус із 13 пасажирами. Він сам повідомив поліцію про захоплення заручників і наголосив, що має з собою вибухівку та автомат.

Терорист вимагав, щоб українські топ-політики та олігархи опублікували у соціальних мережах відео, на яких визнали себе "терористами в законі". Також Кривош заявив, що хоче, аби президент України записав відео з рекомендацією фільму "Земляни". Коли Володимир Зеленський виконав умову, Кривош відпустив трьох заручників: пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.

Приблизно о 22:00 терорист здався поліції. Серед заручників постраждалих не було.