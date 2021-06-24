Топ-10 событий
- Презентация грубой книги тонкой прозы Тараса Прохасько "Бо є так"
Событие запланировано на 24 июня, начало в 19:00.
Интересно Бестселлеры и истории украинок: 15 книжных новинок
- Сергей Жадан читает поэзию: презентация сборника "Псалом авіації"
Событие запланировано на 25 июня, начало в 20:00.
- К 30-летию Независимости. Публичный разговор "Они боролись за независимость Украины". Участники: Арина Сокульская, Алексей Синченко, Елена Лодзинская, Александра Матвийчук, Вера Соловьева. Модератор: Ростислав Семкив. В рамках фокус-темы "оптимисты скептики", куратор Ростислав Семкив.
Событие запланировано на 26 июня, начало в 13:30.
- Разговор Сергея Майдукова, иллюстратора The New Yorker, о первой авторской книге, посвященной Киеву, с журналистом Алексеем Тарасовым.
Событие запланировано на 26 июня, начало в 15:00.
- Презентация книги Юрия Андруховича "Радіо Ніч"
Событие запланировано на 26 июня, начало в 16:30.
- Презентация новинок "Мед і Паштет — фантастичні вітрогони" (Книга года – 2020) и "Пароплави і кити"
Событие запланировано на 27 июня, начало в 10:30.
- Круглый стол "Оптимисты, скептики и рационалисты": почему украинцам сложно быть здоровыми?". Участники: Дарья Озерная, Оксана Мороз, Андрей MedGoblin. Организатор: Yakaboo Publishing. В рамках фокусного программы КА "оптимисты скептики". Куратор: Ростислав Семкив.
Событие запланировано на 27 июня, начало в 10:30.
- Концерт группы "Жадан и Собаки". Кураторская программа Сергея Жадана "Вголос. Про себе"
Событие запланировано на 27 июня, начало в 20:00.
- Церемония открытия фестиваля и награждения победителей конкурса "Лучший книжный дизайн – 2021"
Событие состоялось 23 июня в 17:30.
Но запись доступна каждому желающему.
- "Железная леди" Литвы и настоящая подруга Украины: презентация книги Дайвы Ульбинайте "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте". Участники: Даля Грибаускайте, Дайва Ульбинайте, Янина Соколова, Дмитрий Кулеба.
Событие состоялось 23 июня в 19:00.
Запись доступна каждому желающему.
Просмотр событий Книжного Арсенала на MEGOGO возможен с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и прочее. Трансляция доступна по ссылке.