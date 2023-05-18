Речь об опубликованных 17 мая записях о кандидатах в члены ВККС. В САП отметили, что эти материалы были изъяты во время обысков в кабинете бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого считают, по данным УП, организатором преступной группы, пытавшейся влиять на судебную власть в Украине.
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Прокурор САП инициировал расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования, по делу в отношении бывшего Председателя Верховного Суда и его сообщника, разоблаченных на получении неправомерной выгоды,
– говорится в сообщении САП.
По данным следствия, преступная группа обсуждала конкурс относительно членов ВККС, определяла желаемых кандидатов. Они буквально ставили "плюсы" и "минусы" на списках с именами. В частности, возле одной из фамилий написано: "*бнутый".
"Преступная группа" Князева оценивала кандидатов в ВККС / Фото УП
Сведения внесут в ЕРДР 18 мая. Правовая квалификация – часть 3 статьи 87 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования).
Преступление наказывается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Досудебное расследование было поручено НАБУ.