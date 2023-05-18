Мова про опубліковані 17 травня записи щодо кандидатів в члени ВККС. У САП зазначили, що ці матеріали вилучили під час обшуків у кабінеті колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого вважають, за даними УП, організатором злочинної групи, яка намагалась впливати на судову владу в Україні.

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Прокурором САП ініційовано розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди,

– йдеться у повідомленні САП.

За даними слідства, злочинна група обговорювала конкурс щодо членів ВККС, визначала бажаних кандидатів. Вони буквально ставили "плюси" й "мінуси" на списках з іменами. Зокрема, біля одного із прізвищ написано: "*обнутий".



"Злочинна група" Князєва оцінювала кандидатів до ВККС / Фото УП

Відомості внесуть у ЄРДР 18 травня. Правова кваліфікація – частина 3 статті 87 Кримінального кодексу України (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування).

Злочин карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування доручили НАБУ.

Довідка. ВККС – це орган, який формує суддівський корпус, відбирає кандидатів на мантію, проводить їхню оцінку. Ця Комісія була розпущена в рамках реформи Зеленського, і зараз вона формується наново. У травні саме мали завершитись співбесіди з тими кандидатами, які дійшли до фіналу.