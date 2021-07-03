"Поиск не сокровищ" – такую акцию ко Дню Днепра устроили ученые, педагоги и спасатели в Херсоне. На городской набережной в реку нырнули 7 водолазов из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной морской академии.

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По словам руководительницы Центра экологической информации областной библиотеки Юлии Тищенко, это такой день, когда нужно привлечь внимание к проблемам Днепра и найти решение, как их решить.

Результат погружения ошеломляет – в самом худшем смысле. Уже через считанные минуты водолазы передали первые мешки с не сокровищами. В основном, это битое стекло и целые бутылки.

В реке нашли настоящие раритеты

Со дна Днепра достали и настоящие раритеты. "Бутылке – более 30 лет, потому что она советская. Именно в таких бутылках было молоко. Она обросла уже ракушками, какие-то здесь существа. Стала им домом", – рассказала Тищенко.

Водолазы шокированы, ведь Днепр очень замусорен, особенно у берега. "Много пустых бутылок из-под алкоголя, много полиэтиленовых пакетов. На глубине – строительный мусор", – отметил начальник водолазно-спасательного отделения ГУ ГСЧС Херсонщины Владислав Белоножко.

В Херсоне проходит акция "Поиск не сокровищ": смотрите сюжет 24 канала

Вытащили 20 мешков мусора

За несколько часов акции из Днепра вытащили 20 наполненных мешков и 3 автомобильные покрышки – не менее полутонны хлама. Но это только то, что видно визуально. Скрытая грязь, по словам экологов, гораздо страшнее.

Экозащитник и ученый Сергей Осипенко отметил, что загрязнение происходит сверху. Например, плохое влияние имеют:

порошок для стирки. Вода приносит пену от него на берег, и она стоит там несколько дней, потому что не растворяется;

химические удобрения, которые открыто разгружают на Днепре, а ветер их разносит.

А еще Днепру большой ущерб наносит частная застройка. В Херсоне практически уже не осталось доступа к реке. Неудивительно, что Днепр цветет. Из-за этого в реке вымирает рыба.

"Население становится больше, все хотят жить ближе к реке. Но мы рискуем тем, что наша река вскоре будет такой зеленой и такой, что рядом с ней невозможно будет жить", – отметила сотрудница Национального природного парка "Нижнеднепровский" Татьяна Крючкова.

Состояние реки – катастрофическое

Генеральные уборки на Днепре неравнодушные проводят время от времени. Но если украинцы не изменят отношение к природе, такие меры будут оставаться малоэффективными.

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Сейчас состояние реки оценивают как катастрофическое. По данным аудита Счетной палаты, в Днепре обнаружили 161 загрязнитель. В частности: гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Превышено содержание и ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используют в парфюмерии.