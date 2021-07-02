Для того чтобы сохранить кристально чистую воду, которая для местных жителей является питьевой, волонтеры создали масштабную инициативу по очистке Тахо. В среднем за день им удается вытащить из озера 350 килограммов мусора.

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Группа волонтеров собирается три раза в неделю. Команду составляют дайверы с многолетним опытом. Благодаря грантам для очистки Тахо, получили уже около 250 тысяч долларов. Инициатива продлится до конца ноября 2021 года.

Рынок земли в Украине

В Украине заработал рынок земли. Посол Евросоюза назвал это событие огромным шагом и отметил, что одним из самых больших рисков для работы рынка на первых этапах является готовность земельного кадастра. Теперь покупать участки до 100 гектаров смогут только граждане Украины, а с 2024 года круг участников расширится.

По словам представителя Украины в Мировом банке Романа Качура, открытие рынка земли добавит к росту ВВП от 0,5% до 1,5% ежегодно в течение ближайших 5 лет.

Это огромные деньги и соответственно возможности для роста экономики Украины,

– заявил он.

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В то же время эксперт Американо-украинского делового совета Олег Самусь считает, что введение земельной реформы является историческим событием. Эта реформа была сложной, но взвешенной.

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