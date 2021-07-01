Для того, щоб зберегти кришталево чисту воду, яка для місцевих жителів є питною, волонтери створили масштабну ініціативу з очищення Тахо. У середньому за день їм вдається витягнути з озера 350 кілограмів сміття.

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Група волонтерів збирається тричі на тиждень. Команду складають дайвери з багаторічним досвідом. Завдяки грантам для очищення Тахо отримали вже отримали близько 250 тисяч доларів. Ініціатива триватиме до кінця листопада 2021 року.

Ринок землі в Україні

В Україні запрацював ринок землі. Посол Євросоюзу назвав цю подію величезним кроком й зауважив, що одним з найбільших ризиків для роботи ринку на перших етапах є готовність земельного кадастру. Тепер купувати ділянки до 100 гектарів зможуть лише громадяни України, а з 2024 року коло учасників розшириться.

За словами представника України у Світовому банку Романа Качура, відкриття ринку землі додасть до зростання ВВП від 0,5% до 1,5% щороку протягом найближчих 5 років.

Це величезні гроші й відповідно можливості для зростання економіки України,

– заявив він.

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Водночас експерт Американсько-української ділової ради Олег Самусь вважає, що запровадження земельної реформи є історичною подією. Ця реформа була складною, але зваженою.

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