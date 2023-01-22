Среди колядников были женщины, мужчины и даже малыши, которые упорно играли на бубне. Мариупольцы спели современную колядку о Краматорске, Лисичанске, Бахмуте и Донецке.

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Культурная стена разрушена

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что еще 10 лет назад такое трудно было представить. Украину постоянно пытались поделить, потому что украинцы якобы слишком разные.

А оно, видите, как сложилось. Поняли. Нашли себе общие цели и мечты. Последняя культурная стена, которая проходила в наших головах, была свергнута навсегда,

– отмечает Садовый.

Он также подчеркнул, что современная история пишется кровью и потом молодых украинских героев. Несмотря на все, это общая история всех украинцев, которую никто не сможет изменить.

Трогательная колядка от мариупольцев: смотрите видео

Президент поздравил украинцев с Днем Соборности

Глава государства подчеркнул, если не прекращать борьбу, то единое и независимое государство будет восстановлено. Если же не достичь подлинного единства, то независимость будет потеряна.

24 февраля стало новым Днем Соборности для украинцев. Зеленский отметил, что в этот день объединились не только два берега – объединился весь народ.

Бойцы со всей Украины мужественно защищают каждый уголок родной земли. Каждый сознательный гражданин, где бы он ни родился, сейчас защищает свой Донбасс, свою Галичину, свою Слобожанщину и свой Крым. Глава государства заверил, что мы вместе защищаем Украину и победим врага.

"Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная", – резюмировал президент.