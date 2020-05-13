Ко мне обращались люди и просили повлиять на это расследование, – Рябошапка о деле Стерненко

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка убежден, что в деле Стерненко есть "политический фактор". При этом он добавил, что ему поступало предложение привлечь Стерненко к ответственности.

По словам Рябошапки, "Там на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации". Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

Читайте также Скоро будем тебя кончать – Сергей Стерненко об угрозах, трех покушениях и сопротивлении киллерам

В этом деле точно есть политический фактор. Потому что ко мне обращались люди, которые просили повлиять на это расследование,

– заявил Рябошапка.

"Чтобы Стерненко привлечь к ответственности", – добавил Рябошапка в ответ на вопрос "каким образом повлиять".

На уточняющие вопросы о том, кто обращался, бывший генпрокурор так и не ответил. При этом он не считает, что в данном случае осуществлялось давление на следствие.

"Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание", – убежден Рябошапка.

Что известно о нападениях на Стерненко