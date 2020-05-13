Ко мне обращались люди и просили повлиять на это расследование, – Рябошапка о деле Стерненко
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка убежден, что в деле Стерненко есть "политический фактор". При этом он добавил, что ему поступало предложение привлечь Стерненко к ответственности.
По словам Рябошапки, "Там на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации". Об этом он заявил в комментарии LB.ua.
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В этом деле точно есть политический фактор. Потому что ко мне обращались люди, которые просили повлиять на это расследование,
– заявил Рябошапка.
"Чтобы Стерненко привлечь к ответственности", – добавил Рябошапка в ответ на вопрос "каким образом повлиять".
На уточняющие вопросы о том, кто обращался, бывший генпрокурор так и не ответил. При этом он не считает, что в данном случае осуществлялось давление на следствие.
"Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание", – убежден Рябошапка.
Что известно о нападениях на Стерненко
- На Сергея Стерненко нападали трижды. Все происходило в Одессе в течение февраля – мая 2018 года. Стерненко просил о защитой правоохранителей, но ему отказывали.
- Во время последнего нападения активист сумел отбиться от нападавших, после чего начал их преследовать. В драке он ранил ножом одного из них. Впоследствии тот умер.
- Организаторов и виновных в нападениях до сих пор не нашли.
- Сам Стерненко обвинил в этом мэра Одессы Геннадия Труханова и руководство областной полиции.
- Офис генпрокурора и СБУ готовят активисту подозрение. Оно касается смертельного ранения Стерненко своего нападавшего. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что подозрение может быть вручено по 115 или 118 статье Уголовного кодекса Украины – "убийство" или "убийство из-за превышения самообороны".
- На защиту Стерненко стало немало активистов. В городах прошли акции поддержки. Акции протеста же состоялись под стенами Офиса Президента и квартиры Ирины Венедиктовой.