До мене зверталися люди і просили вплинути на це розслідування, – Рябошапка про справу Стерненка

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка переконаний, що у справі Сергія Стерненка є "політичний чинник". При цьому додав, що йому надходила пропозиція притягнути Стерненка до відповідальності.

За словами Рябошапки, "там, насправді, не все так просто, як описують засоби масової інформації". Про це він заявив в коментарі LB.ua.

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У цій справі точно є політичний чинник. Тому що до мене зверталися люди, котрі просили вплинути на це розслідування,

– заявив Рябошапка.

"Щоб Стерненка було притягнуто до відповідальності", – додав Рябошапка у відповідь на питання про те, "яким чином вплинути".

На уточнювальні питання про те, хто звертався, колишній генпрокурор так і не відповів. При цьому він не вважає, що в цьому разі здійснювався тиск на слідство.

"Я абсолютно переконаний, що у цій справі є інший підтекст. Щонайменше, помста. Думаю, там намагаються реалізувати саме мотив помсти, щоб Стерненко отримав якомога більш жорстке покарання", – переконаний Рябошапка.

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