До мене зверталися люди і просили вплинути на це розслідування, – Рябошапка про справу Стерненка
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка переконаний, що у справі Сергія Стерненка є "політичний чинник". При цьому додав, що йому надходила пропозиція притягнути Стерненка до відповідальності.
За словами Рябошапки, "там, насправді, не все так просто, як описують засоби масової інформації". Про це він заявив в коментарі LB.ua.
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У цій справі точно є політичний чинник. Тому що до мене зверталися люди, котрі просили вплинути на це розслідування,
– заявив Рябошапка.
"Щоб Стерненка було притягнуто до відповідальності", – додав Рябошапка у відповідь на питання про те, "яким чином вплинути".
На уточнювальні питання про те, хто звертався, колишній генпрокурор так і не відповів. При цьому він не вважає, що в цьому разі здійснювався тиск на слідство.
"Я абсолютно переконаний, що у цій справі є інший підтекст. Щонайменше, помста. Думаю, там намагаються реалізувати саме мотив помсти, щоб Стерненко отримав якомога більш жорстке покарання", – переконаний Рябошапка.
Що відомо про напади на Стерненка
- На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого – травня 2018 року. Стерненко просив по захист у правоохоронців, але йому відмовляли.
- Під час останнього нападу активіст зумів відбитися від нападників, після чого почав їх переслідувати. У бійці він поранив ножем одного з них. Згодом той помер.
- Організаторів та винних у нападах досі не знайшли.
- Сам Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.
- Офіс генпрокурора та СБУ готують активісту підозру. Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника. Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що підозра може бути вручена за 115 чи 118 статтею Кримінального кодексу України – "Вбивство" чи "Вбивство через перевищення самооборони".
- На захист Стерненка стало чимало активістів. У містах пройшли акції підтримки. Акції протесту ж відбулися під стінами Офісу Президента та помешкання Ірини Венедіктової.