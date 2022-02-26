Задержать двух диверсантов удалось 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Россия пыталась захватить Николаев и окружить другие города в области.

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ВСУ защитили Николаев

Бомбить Николаев российские войска начали вечером 25 февраля и продолжили ночью. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в 4:20 сказал, что украинские военные мужественно отстояли Николаев. Вооруженные силы Украины применили противовоздушную оборону.

Также сообщали о высадке оккупационного десанта в Очакове. Однако украинская армия смогла это предотвратить.

Недавно говорил с мэром города, он сказал, что десанта там нет. Мост взрывали, не знаю, связано ли это со сбитием десантного самолета, но пока высадки в области нет. Никто к нам не идет,

– рассказал Виталий Ким.

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