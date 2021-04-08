Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине невыгодно прекращать транзит газа из России. Вопрос не столько в финансовой выгоде, которую получает бюджет Украины, а в области безопасности.

Ежегодно Украина получала 3 миллиарда долларов от транзита российского газа в Европу. Сейчас сумма прибыли несколько снизилась, но все равно остается большой.

Между тем На фоне обострения на Донбассе Россия уменьшает транзит газа через Украину

Почему Украина не прекращает транзит газа из России

Во-первых, как объясняет Коболев, из-за финансовой выгоды. В прошлом году Украина получила от "Газпрома" около 2 миллиардов долларов за транзит. А это примерно до 1,5% ВВП страны. Впрочем, он отмечает, что дело не столько в деньгах, сколько в безопасности.

Мы считаем, что транзит российского газа по территории Украины создает для нас, как для страны, определенную подушку безопасности в военном плане,

– заявил Коболев.

Полноценная или масштабная военная операция против Украины для России сейчас будет очень дорогим удовольствием, по словам главы "Нафтогаза". Военная операция повлияет на объемы транзита и ударит по выручке "Газпрома". После следует нарушение большого количества международных договоров, подписанных Россией.

Перевод транзита российского газа через территорию Украины на другие газопроводы означает, что "подушка безопасности" для Украины просто исчезнет. "Соответственно, это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане. А уже экономические, финансовые риски в данной ситуации, с нашей точки зрения, являются второстепенными", – отметил Коболев.

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