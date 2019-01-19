Коболев назвал себестоимость добычи газа

Себестоимость добычи природного газа для компании "Укргаздобыча" составляет 250 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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По его словам, эта цена включает капитальные вложения и все сопутствующие расходы на развитие добычи для компании "Укргаздобыча", которая входит в состав группы "Нафтогаз".

Полная себестоимость добычи газа, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, на бурение, землеотвод, но без учета транспортировки и налогов) составляет примерно 250 долларов за тысячу кубических метров,

– заявил глава "Нафтогаз Украины".

В частных компаниях себестоимость добычи природного газа еще выше.

Ранее глава "Укргаздобыча" Олег Прохоренко заявил, что стоимость полного цикла добычи газа от начала бурения и добычи до закрытия скважины может варьироваться от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

К слову, финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала заявил, что после подписания Юлией Тимошенко газовых контрактов с Россией в 2009 году украинцы еще очень долго переплачивали за газ.