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      Коболєв назвав собівартість видобутку газу

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      Видобуток газу
      Видобуток газу / Фото з відкритих джерел

      Собівартість видобутку природного газу для компанії "Укргазвидобування" становить 250 доларів за тисячу кубометрів.

      Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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      За його словами ця ціна включає капітальні вкладення і всі супутні витрати на розвиток видобутку для компанії "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз".

      Повна собівартість видобутку газу, без урахування кредитних коштів, яка враховує капітальні вкладення, кошти на розвиток, на буріння, землевідведення, але без урахування транспортування і податків - становить приблизно 250 доларів за тисячу кубічних метрів,
      – заявив голова "Нафтогаз України".

      У приватних компаніях собівартість видобутку природного газу ще вища.

      Раніше глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що вартість повного циклу видобутку газу від початку буріння і видобутку до закриття свердловини може варіюватися від 180 до 250 доларів за тисячу кубометрів.

      До слова, фінансовий аналітик Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу заявив, що після підписання Юлією Тимошенко газових контрактів з Росією у 2009 році українці ще дуже довго переплачували за газ.

      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Газпром Тарифи на газ
      Джерело: 24 Канал
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