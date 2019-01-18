Українці дорого заплатили за газові контракти Тимошенко, – Фурса

Після підписання Юлією Тимошенко газових контрактів з Росією у 2009 році українці ще дуже довго переплачували.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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За його словами, з країни дуже багато пішло грошей через ці домовленості.

32 мільярди пішли з українських резервів в "Газпром". Це була шалена переплата, яка дорого коштувала українцям,

– наголосив експерт.

"Голова "Нафтогазу" проводить аналогію знижки на газ з окупацією Криму. Віктор Янукович замість того, щоб піти у Стокгольм вирішив дружити з Росією. Вони дозволили стояти російському флоту Криму – це полегшило окупацію", – додав Фурса.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення, а 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив це клопотання і схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.



Проте вже 18 червня "Нафтогаз" подав апеляцію до суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення арбітражу за клопотанням "Газпрому".

Що відомо про газові угоди 2009 року між Україною та Росією?Наприкінці 2008 року виникла чергова російсько-українська газова війна. Зокрема, після повернення на посаду прем'єра у 2007 році Юлія Тимошенко прагнула прибрати з газового ринку України "РосУкрЕнерго" (компанія з перепродажу природного газу на території України, а також Східної та Центральної Європи), яка з 2004-го по 2009 рік була посередником щодо постачання газу в Україну та Європу. 2 жовтня 2008 року прем'єр-міністри РФ та України Володимир Путін і Юлія Тимошенко відповідно підписали Меморандум, який передбачав ліквідацію посередників у торгівлі газом між країнами. Також він детально визначав умови майбутніх контрактів з постачання газу в Україну на найближчі роки.



У грудні 2008 року ситуація у газовій сфері знову загострилася. Річ у тім, що Москва почала ультимативно вимагати погашення боргу, який мала компанія "РосУкрЕнерго" перед російською стороною – 2,4 мільярда доларів за поставлений газ у 2008 році (зокрема, "РосУкрЕнерго" не заплатила за 11 мільярдів кубометрів газу, які було закачано у сховища України).



У підсумку під загрозою непідписання опинився договір про постачання газу в Україну на 2009 рік – свої вимоги щодо ціни на газ висували, як Україна, так і Росія. А з 9:00 1 січня 2009 "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. Водночас з 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей і через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.



18 січня 2009 року в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко домовились про відновлення транспортування газу в Україну та країни ЄС. Відповідно до нових газових контрактів, базова ціна на російський природний газ для України склала 450 доларів США за 1 тисячу кубічних метрів, було закріплено монополію Росії ("Газпрому") на постачання газу в Україну, а також передбачено штрафи для української сторони в разі недобору російського газу щодо обсягу, зазначеного в контракті.