Украинцы дорого заплатили за газовые контракты Тимошенко, – Фурса

После подписания Юлией Тимошенко газовых контрактов с Россией в 2009 году украинцы еще очень долго переплачивали.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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По его словам, из страны очень много денег ушло из-за этих договоренностей.

32 миллиарда ушли из украинских резервов в "Газпром". Это была безумная переплата, которая дорого стоила украинцам,

– подчеркнул эксперт.

"Глава "Нафтогаза" проводит аналогию скидки на газ с оккупацией Крыма. Виктор Янукович вместо того, чтобы пойти в Стокгольм решил дружить с Россией. Они позволили стоять российскому флоту Крыма – это облегчило оккупацию", – добавил Фурса.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.



Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".

Что известно о газовых соглашениях 2009 года между Украиной и Россией?В конце 2008 года возникла очередная российско-украинская газовая война. В частности, после возвращения на должность премьера в 2007 году Юлия Тимошенко стремилась убрать с газового рынка "Росукрэнерго" (компания по перепродаже природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы), которая с 2004-го по 2009 год была посредником по поставкам газа в Украину и Европу. 2 октября 2008 года премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко, соответственно, подписали Меморандум, который предусматривал ликвидацию посредников в торговле газом между странами. Также он подробно определял условия будущих контрактов по поставкам газа в Украину на ближайшие годы.



В декабре 2008 года ситуация в газовой сфере вновь обострилась. Дело в том, что Москва начала ультимативно требовать погашения долга, который должна была компания "Росукрэнерго" перед российской стороной – 2,4 миллиарда долларов за поставленный газ в 2008 году (в частности, "Росукрэнерго" не заплатила за 11 миллиардов кубометров газа, которые были закачаны в хранилища Украины).



В итоге под угрозой неподписания оказался договор о поставках газа в Украину на 2009 год – свои требования относительно цены на газ выдвигали, как Украина, так и Россия. А с 9:00 1 января 2009 "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. Одновременно с 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей и из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа в Украину и страны ЕС. Согласно новым газовым контрактам, базовая цена на российский природный газ для Украины составила 450 долларов США за 1 тысячу кубических метров, была закреплена монополия России ("Газпрома") на поставку газа в Украину, а также предусмотрены штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа относительно объема, указанного в контракте.