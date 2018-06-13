Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях

В случае, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за пользование сетей НАК "Нафтогаз Украины" и его предприятий, от газоснабжения могут быть отключены 129 населенных пунктов в 16 областях Украины.

Об этом говорится в письме руководителя компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, копию которого опубликовали "Украинские Новости".

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В своем письме Коболев отмечает, что "Нафтогаз" является собственником объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 миллионов гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.









Письмо Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие собственники нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", – отмечается в письме.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Следовательно, "Нафтогаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.

Также НКРЕКП отказалась регистрировать сделку и устанавливать новый тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей НАКу – ПАО "Донецкоблгаз", заявив, что соглашение между ПАО и НАКом не соответствует украинскому законодательству.

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на прекращение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", – отмечается в письме Коболева к премьер-министру.