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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Коболєв пригрозив Гройсману відключити від газопостачання 129 населених пунктів в 16 областях

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Глава НАК "Нафтогаз України" пригрозив відключити газопостачання у регіонах
Глава НАК "Нафтогаз України" пригрозив відключити газопостачання у регіонах / Фото з відкритих джерел

У разі, якщо державні регулятори не передбачать у тарифі на газ для кінцевих споживачів плату за користування мереж НАК "Нафтогаз України" та його підприємств, від газопостачання може бути відключено 129 населених пунктів в 16 областях України.

Про це йдеться у листі керівника компанії НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, копію якого оприлюднили "Українські Новини".

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У своєму листі Коболєв вказує, що "Нафтогаз" є власником об'єктів газорозподільних систем сукупною вартістю 588 мільйонів гривен і хоче отримувати плату за експлуатацію цих мереж нарівні з державою.





Лист Андрія Коболєва на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана

"Підхід, за якого лише держава як власник має можливість отримувати прибуток, а інші власники ні, є порушенням конституційного принципу рівності всіх форм власності", – зазначається в листі.

За даними НАК "Нафтогаз України", Національна комісія з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) не підвищила тариф на газ, відмовившись включити в нього нову складову - плату за експлуатацію мереж. Отже, "Нафтогаз" поки не може отримати від споживачів плату за свої трубопроводи.

Також НКРЕКП відмовилася реєструвати угоду та встановлювати новий тариф для поки що єдиного оператора, який погодився сплачувати за експлуатацію мереж НАКу – ПАТ "Донецькоблгаз", заявивши, що угода між ПАТ та НАКом не відповідає українському законодавству.

"Ситуація, що склалася підштовхує компанію до прийняття заходів, спрямованих на припинення незаконного використання її майна шляхом проведення консервації власних об'єктів газорозподільних систем. Це може привести до відключення від газопостачання 129 населених пунктів в 16 областях", – зазначається у листі Коболєва до прем'єр-міністра.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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