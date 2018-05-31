У "Нафтогазі" розповіли, в кого почнуть купувати газ влітку

НАК "Нафтогаз України" у червні 2018 року має намір почати тестову закупівлю природного газу, видобутого приватними газодобувними підприємствами України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Ціна закупівлі природного газу власного видобутку у червні поточного року становитиме 6 900,00 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ за умови його придбання на віртуальній торговельній точці,

– повідомляє "Нафтогаз".

У той же час, вартість газу, який компанія продає промисловим компаніям, складає 10,8 тисяч гривень, а тариф на газ для населення – 6,9 тисяч гривень.

Також, НАК на своєму сайті розмістила примірний договір купівлі-продажу природного газу та перелік необхідних документів.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з 1 червня 2018 року підвищить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати. Ціна за 1 тисячу кубометрів газу зросте на 8,9% порівняно з квітнем.