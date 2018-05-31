13:40
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В "Нафтогазе" рассказали, у кого начнут покупать газ летом

226 Читати новину українською
"Нафтогаз" начинает тестовые закупки газа у частных украинских компаний / Фото из свободных источников

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2018 года намерена начать тестовую закупку природного газа, добытого частными газодобывающими предприятиями Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Стали известны доходы "Нафтогаза": детали в цифрах

Цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6 900,00 гривен за тысячу кубометров без НДС при условии его покупки на виртуальной торговой точке,
– сообщает "Нафтогаз".

В то же время, стоимость газа, который компания продает промышленным компаниям, составляет 10,8 тысяч гривен, а тариф на газ для населения – 6,9 тысяч гривен.

Также, НАК на своем сайте разместила примерный договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты. Цена за 1 тысячу кубометров газа вырастет на 8,9% по сравнению с апрелем.

Теги: Новости Украины Нафтогаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Андрей Курков: Донбасса сейчас в книгах много, а Крыма нет
сегодня, 13:00 Андрей Курков: Донбасса сейчас в книгах много, а Крыма нет
49
Украина врет, вспомните Скрипаля: как в России отреагировали на инсценировку смерти Бабченко
сегодня, 12:30 Украина врет, вспомните Скрипаля: как в России отреагировали на инсценировку смерти Бабченко
397
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1872
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сегодня, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 1052
Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
сегодня, 10:01 Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
Наталія Лебідь 819
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук