В "Нафтогазе" рассказали, у кого начнут покупать газ летом

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2018 года намерена начать тестовую закупку природного газа, добытого частными газодобывающими предприятиями Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6 900,00 гривен за тысячу кубометров без НДС при условии его покупки на виртуальной торговой точке,

– сообщает "Нафтогаз".

В то же время, стоимость газа, который компания продает промышленным компаниям, составляет 10,8 тысяч гривен, а тариф на газ для населения – 6,9 тысяч гривен.

Также, НАК на своем сайте разместила примерный договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты. Цена за 1 тысячу кубометров газа вырастет на 8,9% по сравнению с апрелем.