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      Кое-кто полетел в Сочи, – Соня Кошкина

      71 Читати новину українською
      Соня Кошкина
      Соня Кошкина / zik.ua

      Известный блогер и журналист Соня Кошкина прокомментировала на свой странице в Facebook информацию о том, что Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок".

      "Как говорят злые языки в среде "газовиков", один человек по имени Виктор и отчество Владимирович сегодня вылетел в Сочи. Случайно, наверное, совпало. Ну, а новую фракцию ОБ возглавит Новинский. Формат их участия в кампании, как я уже писала ранее, будет решен на днях", – написала она.

      Напомним, что сегодня фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые пошли на союз с партией "За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Новую фракцию "Оппоблока" возглавит Вадим Новинский. Ранее, 12 ноября "Оппозиционный блок" провел политсовет, на котором инициатива сопредседателя парламентской фракции Юрия Бойко объединиться с партией нардепа Вадима Рабиновича "За життя" не нашла поддержки.

      "Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в Президенты – авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, который является подстилкой для нынешней власти", – заявил тогда сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

      Теги: Новости политики Соня Кошкина Вадим Новинский Сергей Левочкин Юрий Бойко Оппозиционный блок Вадим Рабинович
      Источник: 24 Канал
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