Дехто полетів в Сочі, – Соня Кошкіна

Відомий блогер і журналіст Соня Кошкіна прокоментувала на свій сторінці в Facebook інформацію про те, що Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опозиційний блок".

"Як кажуть злі язики в середовищі "газовиків", одна людина на ім'я Віктор і по батькові Володимирович сьогодні вилетів в Сочі. Випадково, напевно, збіглося. Ну, а нову фракцію ОБ очолить Новинський. Формат їх участі в кампанії, як я вже писала раніше, буде вирішене на днях", – написала вона.

Нагадаємо, що сьогодні фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, які пішли на союз з партією "За життя" Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука. Нову фракцію "Опоблоку" очолить Вадим Новинський. Раніше, 12 листопада «Опозиційний блок» провів політраду, на якій ініціатива співголови парламентської фракції Юрія Бойка об'єднатися з партією нардепа Вадима Рабиновича "За життя" не знайшла підтримки.

"Ми є послідовними прихильниками консолідації опозиційних сил і висунення єдиного кандидата в Президенти – авторитетного представника промислових і підприємницьких кіл, місцевого самоврядування, здатного перемагати на виборах, а не кандидата, що є підстилкою для нинішньої влади", – заявив тоді співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.