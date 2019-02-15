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      Кофейню украинца в Австрии признали одной из лучших в Европе

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      Кофейня расположена в Вене на улице Fleischmarkt, 9
      Кофейня расположена в Вене на улице Fleischmarkt, 9 / fenster.cafe/

      Сайт Big 7 Travel разместил венское заведение Fenstercafe, владельцем которого является украинец Александр Ямковой, на второй строчке рейтинга топ-50 заведений Европы.

      "Fenstercafe – это, пожалуй, самое красивое кофейное окошко в мире. Хорошие вещи не всегда должны быть большими", – отметили в Big 7 Travel.

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      Кофейня украинца действительно небольшая, именно поэтому он дал ей название Fenstercafe, что в переводе с немецкого означает "кофейня Окошко".

      Кав'ярня

      Александр Ямковой с друзьями рядом со своей кофейней

      Как рассказывает на собственном сайте сам владелец, готовить ароматный напиток он учился у лучших мастеров Австрии.

      Для посетителей он создает милые рисунки на кофе и публикует их на своей странице в Instagram. А еще продает кофейные зерна всем, кто хочет дома наслаждаться ароматным напитком.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Are you happy with your ? We are ;) (C) @yamkova_art

      Допис, поширений Fenster Cafe (@fenstercafe)

      Это уже не первая победа Александра – два года назад он завоевал первенство на международном конкурсе барменов в Австрии.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Европа Бизнес рейтинги Австрия
      Источник: 24 Канал
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