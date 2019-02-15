Кофейню украинца в Австрии признали одной из лучших в Европе

Сайт Big 7 Travel разместил венское заведение Fenstercafe, владельцем которого является украинец Александр Ямковой, на второй строчке рейтинга топ-50 заведений Европы.

"Fenstercafe – это, пожалуй, самое красивое кофейное окошко в мире. Хорошие вещи не всегда должны быть большими", – отметили в Big 7 Travel.

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Кофейня украинца действительно небольшая, именно поэтому он дал ей название Fenstercafe, что в переводе с немецкого означает "кофейня Окошко".

Александр Ямковой с друзьями рядом со своей кофейней

Как рассказывает на собственном сайте сам владелец, готовить ароматный напиток он учился у лучших мастеров Австрии.

Для посетителей он создает милые рисунки на кофе и публикует их на своей странице в Instagram. А еще продает кофейные зерна всем, кто хочет дома наслаждаться ароматным напитком.

Это уже не первая победа Александра – два года назад он завоевал первенство на международном конкурсе барменов в Австрии.