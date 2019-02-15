Кав'ярню українця в Австрії визнали однією з найкращих у Європі

Сайт Big 7 Travel розмістив віденський заклад Fenstercafe, власником якого є українець Олександр Ямковий, на другій сходинці рейтингу топ-50 закладів Європи.

"Fenstercafe – це, мабуть, найгарніше кавове віконце у світі. Хороші речі не завжди повинні бути великими", – зазначили у Big 7 Travel.

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Кав'ярня українця справді невелика, саме тому він дав їй назву Fenstercafe, що у перекладі з німецької означає "кав'ярня Віконце".



Олександр Ямковий з друзями поруч зі своєю кав'ярнею

Як розповідає на власному сайті сам власник, готувати запашний напій він вчився у найкращих майстрів Австрії.

Для відвідувачів він створює милі малюнки на каві й публікує їх на своїй сторінці в Instagram. А ще продає кавові зерна всім, хто хоче вдома насолоджуватися ароматним напоєм.

Це вже не перша перемога Олександра – два роки тому він виборов першість на міжнародному конкурсі барменів у Австрії.