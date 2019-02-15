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      Кав'ярню українця в Австрії визнали однією з найкращих у Європі

      599 Читать новость на русском
      Кав'ярня розташована у Відні на вулиці Fleischmarkt, 9
      Кав'ярня розташована у Відні на вулиці Fleischmarkt, 9 / fenster.cafe/

      Сайт Big 7 Travel розмістив віденський заклад Fenstercafe, власником якого є українець Олександр Ямковий, на другій сходинці рейтингу топ-50 закладів Європи.

      "Fenstercafe – це, мабуть, найгарніше кавове віконце у світі. Хороші речі не завжди повинні бути великими", – зазначили у Big 7 Travel.

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      Кав'ярня українця справді невелика, саме тому він дав їй назву Fenstercafe, що у перекладі з німецької означає "кав'ярня Віконце".

      Кав'ярня
      Олександр Ямковий з друзями поруч зі своєю кав'ярнею

      Як розповідає на власному сайті сам власник, готувати запашний напій він вчився у найкращих майстрів Австрії.

      Для відвідувачів він створює милі малюнки на каві й публікує їх на своїй сторінці в Instagram. А ще продає кавові зерна всім, хто хоче вдома насолоджуватися ароматним напоєм. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Are you happy with your ? We are ;) (C) @yamkova_art

      Допис, поширений Fenster Cafe (@fenstercafe)

      Це вже не перша перемога Олександра – два роки тому він виборов першість на міжнародному конкурсі барменів у Австрії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Австрія Рейтинги Бізнес Європа
      Джерело: 24 Канал
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