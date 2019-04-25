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      Кофеманы будут в шоке: разработчики SEAT создали кофеварки для авто

      Авто24 70 Читати новину українською

      Не доверяете придорожным кафе и цените вкус особого кофе? Компания SEAT создала портативную кофеварку Handpresso, которая будет делать вам кофе, пока вы едете на работу.

      Портативная кофеварка Handpresso уже ошеломила водителей и кофеманов.

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      По размерам она не большая, с обычный термос. Так, водители смогут поставить ее на подстаканник и наслаждаться вкусным кофе в дороге.

      Портативна кавоварка
      Портативная кофеварка

      В наборе к кофеварке идут: два стакана для эспрессо, специальный бокс для транспортировки, ложки и даже салфетки.


      Компания SEAT создала портативную кофеварку

      А заправлять Handpresso можно как капсулами, так и молотым кофе.

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      Теги: Авто Транспорт Авто24
      Источник: 24 канал
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