Кавомани будуть шоковані: розробники SEAT створили кавоварки для авто

Не довіряєте придорожнім кав'ярням та цінуєте смак особливої кави? Компанія SEAT створила портативну кавоварку Handpresso, яка робитиме вам каву, поки ви їдете на роботу.

Портативна кавоварка Handpresso вже приголомшила водіїв та кавоманів.

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За розмірами вона не більша, за звичайний термос. Тож, водії зможуть поставити її на підсклянник та насолоджуватися смачною кавою в дорозі.



Портативна кавоварка

У наборі до кавоварки йдуть: дві склянки для еспресо, спеціальний бокс для транспортування, ложки та навіть серветки.



Компанія SEAT створила портативну кавоварку

А заправляти Handpresso можна як капсулами, так і меленою кавою.

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