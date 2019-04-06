Індійський виробник авто Tata презентував одразу чотири потужних авто: вражаючі фото
Індійський концерт Tata, дочірніми компаніями якого є Jaguar та Land Rover, на виставці авто у Женеві представив одразу чотири неймовірні новинки.
Першою новинкою став концепт преміального кросовера на платформі Land Rover, який назвали H2X.
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Машина дуже вразила автолюбителів. Її дизайн вирізняв H2X з-поміж інших автомобілей виставки.
Вражаюча H2X
Салон автомобіля наповнений мультимедійними примочками, а кермо схоже на штурвал літака.
Салон автомобіля
Також на виставці презентували дві версії позашляховика Buzzard. Вони матимуть п'ять або сім місць.
Потужна Buzzard
Семимісний Tata Buzzard
Планується, що серійне виробництво Tata Buzzard, якому судилося стати новим флагманом бренду, почнеться в останньому кварталі 2019 року.
І на додачу світ побачив міський хетчбек Tata Altroz, який отримав цікавий дизайн і навіть електричну версію. Щоправда, українські дороги таких машин не побачать, в нас індійська компанія продає лише вантажівки.
Золота Tata Altroz
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