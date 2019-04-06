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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Индийский производитель Tata представил сразу четыре мощных автомобиля: впечатляющие фото

      Авто24 43 Читати новину українською

      Индийский концерт Tata, дочерними компаниями которого является Jaguar и Land Rover, на выставке автомобилей в Женеве представил сразу четыре невероятные новинки.

      Первой новинкой стал концепт премиального кроссовера на платформе Land Rover, который назвали H2X.

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      Машина поразила автолюбителей. Ее дизайн выделял H2X среди других автомобилей выставки.

      Вражаюча H2X
      Впечатляющая H2X

      Салон автомобиля наполнен мультимедийными примочками, а руль похож на штурвал самолета.


      Салон автомобиля

      Также на выставке представили две версии внедорожника Buzzard. Они будут иметь пять или семь мест.

      Потужна
      Мощный Buzzard

      Семиместный Tata Buzzard

      Планируется, что серийное производство Tata Buzzard, которому суждено было стать новым флагманом бренда, начнется в последнем квартале 2019 года.

      Вдобавок мир увидел городской хэтчбек Tata Altroz, который получил интересный дизайн и даже электрическую версию. Правда, украинские дороги таких машин не увидят, у нас индийская компания продает только грузовики.


      Золотая Tata Altroz

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      Источник: 24 канал
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