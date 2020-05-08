Когда Болгария возобновит туризм и откроет отели: известна дата

13 мая в Болгарии отменят чрезвычайное положение, которое ввели из-за коронавируса. Кроме этого, возобновят туристические поездки внутри страны и откроют отели.

Об этом заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, сообщает агентство Nova. По ее словам, Болгария делает ставку на внутренний туризм, чтобы помочь сектору преодолеть последствия коронавируса.

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"С 13 мая, с отменой чрезвычайного положения, мой приказ, запрещающий поездки с целью туризма, также будет отменен. Учитывая то, что мы предоставили возможность ресторанам и заведениям, у которых есть открытые террасы и зоны, работать", – сказала Ангелкова.

Она добавила, что смогут работать также гостевые дома и небольшие гостиницы для размещения людей, но с соблюдением определенных требований.

Ранее министр туризма заявляла, что Болгария надеется начать активный туристический сезон с 1 июля. Именно туризм дает стране 12% ВВП, а в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.