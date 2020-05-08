Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Когда Болгария возобновит туризм и откроет отели: известна дата

- Читати новину українською
Болгария снимает запрет на туризм и откроет отели
Болгария снимает запрет на туризм и откроет отели / Anton Nikolov / Unsplash

13 мая в Болгарии отменят чрезвычайное положение, которое ввели из-за коронавируса. Кроме этого, возобновят туристические поездки внутри страны и откроют отели.

Об этом заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, сообщает агентство Nova. По ее словам, Болгария делает ставку на внутренний туризм, чтобы помочь сектору преодолеть последствия коронавируса.

К слову Когда ожидать открытия границ в Украине: объяснение премьер-министра Шмыгаля

"С 13 мая, с отменой чрезвычайного положения, мой приказ, запрещающий поездки с целью туризма, также будет отменен. Учитывая то, что мы предоставили возможность ресторанам и заведениям, у которых есть открытые террасы и зоны, работать", – сказала Ангелкова.

Она добавила, что смогут работать также гостевые дома и небольшие гостиницы для размещения людей, но с соблюдением определенных требований.

Ранее министр туризма заявляла, что Болгария надеется начать активный туристический сезон с 1 июля. Именно туризм дает стране 12% ВВП, а в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Коронавирус COVID-19 Отдых Путешествия Болгария Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Измена или победа: что означает изменение программы кредитования МВФ
сегодня , 18:43 Измена или победа: что означает изменение программы кредитования МВФ
Юлія Поскробок
Искоренить советчину и посадить маки памяти: как рождалась традиция
сегодня , 17:00 Искоренить советчину и посадить маки памяти: как рождалась традиция
Блог Медіа
Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов