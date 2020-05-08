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Коли Болгарія відновить туризм та відкриє готелі: відома дата

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Богларія знімає заборону на туризм та відкриє готелі
Богларія знімає заборону на туризм та відкриє готелі / Anton Nikolov / Unsplash

13 травня Болгарія скасовує надзвичайний стан, який ввели через коронавірус. Окрім цього, відновлює туристичні поїздки всередині країни й відкриває готелі.

Про це заявила міністерка туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова, повідомляє агенція Nova. За її словами, Болгарія робить ставку на внутрішній туризм, щоб допомогти сектору подолати наслідки коронавірусу.

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"З 13 травня, зі скасуванням надзвичайного стану, мій наказ, який забороняє поїздки з метою туризму, також буде скасовано. З огляду на те, що ми надали можливість ресторанам і закладам, у яких є відкриті тераси і зони, працювати", – сказала Ангелкова.

Вона додала, що зможуть працювати також гостьові будинки та невеликі готелі для розміщення людей, але з дотриманням визначених вимог.

Раніше міністерка туризму заявляла, що Болгарія сподівається розпочати активний туристичний сезон з 1 липня. Саме туризм дає країні 12% ВВП, а у цій сфері зайняті 11% працездатних болгар.

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Коронавірус COVID-19 Відпочинок Подорожі Болгарія Новини України
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