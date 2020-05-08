Коли Болгарія відновить туризм та відкриє готелі: відома дата

13 травня Болгарія скасовує надзвичайний стан, який ввели через коронавірус. Окрім цього, відновлює туристичні поїздки всередині країни й відкриває готелі.

Про це заявила міністерка туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова, повідомляє агенція Nova. За її словами, Болгарія робить ставку на внутрішній туризм, щоб допомогти сектору подолати наслідки коронавірусу.

До слова Коли очікувати відкриття кордонів в Україні: пояснення прем'єр-міністра Шмигаля

"З 13 травня, зі скасуванням надзвичайного стану, мій наказ, який забороняє поїздки з метою туризму, також буде скасовано. З огляду на те, що ми надали можливість ресторанам і закладам, у яких є відкриті тераси і зони, працювати", – сказала Ангелкова.

Вона додала, що зможуть працювати також гостьові будинки та невеликі готелі для розміщення людей, але з дотриманням визначених вимог.

Раніше міністерка туризму заявляла, що Болгарія сподівається розпочати активний туристичний сезон з 1 липня. Саме туризм дає країні 12% ВВП, а у цій сфері зайняті 11% працездатних болгар.