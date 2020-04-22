Коли очікувати відкриття кордонів в Україні: пояснення прем'єр-міністра Шмигаля
Після запровадження карантину в Україні ат європейських країнах, були закриті й кордони для подорожей. Очікувати на їх швидке відкриття не варто.
Прем'єр-міністрі України Денис Шмигаль заявив, що Україна в питанні відкриття кордонів буде орієнтуватися на країни Європи, в першу чергу на сусідні з нами. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми дуже уважно дивимося на наших сусідів. Треба сказати, що сьогодні закритий не тільки кордон України, але закриті і всі кордони наших сусідів. І навіть якби ми відкрили кордон, ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати, тому що все навколо закрите", – відзначив Денис Шмигаль.
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Відтак очільник уряду заявив, що Кабмін буде орієнтуватися на приклади таких країн як Німеччина, Іспанія та Італія, які набагато раніше пішли на карантин.
"Залежно від того як будуть відкриватися їхні кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти що, імовірно, такі самі дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо в нас буде спокійна ситуація", – підсумував Денис Шмигаль.
Карантин в Україні: основне
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби та салони краси.
- Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців. А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- Люди, які відвідували країни чи регіони з поширенням коронавірусу, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.
- МОЗ пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня, але з пом'якшенням. Зокрема, для відвідувачів можуть відновити роботу музеї та бібліотеки. Дозволити також можуть прогулянки парками та скверами.
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