Коли очікувати відкриття кордонів в Україні: пояснення прем'єр-міністра Шмигаля

Після запровадження карантину в Україні ат європейських країнах, були закриті й кордони для подорожей. Очікувати на їх швидке відкриття не варто.

Прем'єр-міністрі України Денис Шмигаль заявив, що Україна в питанні відкриття кордонів буде орієнтуватися на країни Європи, в першу чергу на сусідні з нами. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми дуже уважно дивимося на наших сусідів. Треба сказати, що сьогодні закритий не тільки кордон України, але закриті і всі кордони наших сусідів. І навіть якби ми відкрили кордон, ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати, тому що все навколо закрите", – відзначив Денис Шмигаль.

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Відтак очільник уряду заявив, що Кабмін буде орієнтуватися на приклади таких країн як Німеччина, Іспанія та Італія, які набагато раніше пішли на карантин.

"Залежно від того як будуть відкриватися їхні кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти що, імовірно, такі самі дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо в нас буде спокійна ситуація", – підсумував Денис Шмигаль.

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