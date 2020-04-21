В уряді радять не планувати відпустку на першу половину літа

Владислав Криклій вважає, що через карантин планувати відпочинок краще на другу половину літа. Але це за умови, що всі будуть дотримуватися обмежень та не ризикуватимуть своїм здоров’ям та життям близьких.

Перспективи українців відпочити влітку міністр інфраструктури прокоментував в інтерв’ю BBC News Україна.

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Реалістично можна планувати відпочинок на другу половину літа,

– зазначив Криклій.

Міністр додав, що це за умови, що якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою та близькими. Крім того, в уряді повинні зафіксувати покращення статистики, тобто крива захворювань не повинна зростати.

За прогнозом Криклія, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни відкриватимуть свій повітряний простір.

"Якщо Україна пройде епідемію краще, ніж більшість інших країн, то зможе відкрити ринок внутрішніх авіаперельотів раніше за міжнародні рейси", – пояснив очільник відомства.

Щодо наземного транспорту, то після карантину першими відновлять роботу приміські електрички.

Зверніть увагу! Станом на 21 квітня в Україні зафіксували 6 тисяч 125 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померла 161 людина, одужати вдалося 367 хворим.

Карантин в Україні: основне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня .

. Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби та салони краси.

З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації .

. Рада 17 березня посилила відповідальність , щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців. А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

Люди, які відвідували країни чи регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів .

МОЗ пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня, але з пом'якшенням. Зокрема, для відвідувачів можуть відновити роботу музеї та бібліотеки. Дозволити також можуть прогулянки парками та скверами.



Що працює під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу