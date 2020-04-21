В правительстве советуют не планировать отпуск на первую половину лета

Владислав Криклий считает, что из-за карантина планировать отдых лучше на вторую половину лета. Но это при условии, что все будут придерживаться ограничений и не будут рисковать своим здоровьем и жизнью близких.

Перспективы украинцев отдохнуть летом министр инфраструктуры прокомментировал в интервью BBC News Украина.

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Реалистично можно планировать отдых на вторую половину лета,

– отметил Криклий.

Министр добавил, что это при условии, что если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. Кроме того, в правительстве должны зафиксировать улучшение статистики, то есть кривая заболеваний не должна расти.

По прогнозу Криклия, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свое воздушное пространство. "Если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы", – объяснил глава ведомства.

Что касается наземного транспорта, то после карантина первыми возобновят работу пригородные электрички.

Обратите внимание! По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировали 6 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом. От болезни умер 161 человек, выздороветь удалось 367 больным.

Карантин в Украине: основное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продолжаться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля.

Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.

С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.

Рада 17 марта усилила ответственность , чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.

, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев . А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

. А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок .

. Люди, которые посещали страны или регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационным отчетам ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней.

Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением. В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.



Что работает во время карантина в Украине / Инфографика 24 канала