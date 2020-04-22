Когда ожидать открытия границ в Украине: объяснение премьер-министра Шмыгаля
После введения карантина в Украине и европейских странах, были закрыты и границы для путешествий. Ожидать их быстрого открытия не стоит.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина в вопросе открытия границ будет ориентироваться на страны Европы, в первую очередь на соседние с нами. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Мы очень внимательно смотрим на наших соседей. Надо сказать, что сегодня закрыта не только граница Украины, но закрыты все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто", – отметил Денис Шмыгаль.
К слову В правительстве советуют не планировать отпуск на первую половину лета
Затем глава правительства заявил, что Кабмин будет ориентироваться на примеры таких стран как Германия, Испания и Италия, которые намного раньше ушли на карантин.
"В зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", – подытожил Денис Шмыгаль.
Карантин в Украине: основное
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
- От 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев. А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- Люди, которые посещали страны или регионы с распространением коронавируса, должны находиться на обсервации в течение 14 дней.
- Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением. В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.
Читайте также
-
Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта: как это будет происходитьсегодня , 08:25
-
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за вспышки коронавирусасегодня , 09:36
-
Прогноз погоды на 22 апреля: будет прохладно и ветрено, дождливо в центре и на западесегодня , 09:15
-
На Прикарпатье уже 3 больницы перестали принимать больных COVID-19сегодня , 09:35
-
Стрельба по невинным людям: причины и хронология последних терактовсегодня , 07:45
-
Красный, оранжевый и желтый: Шмыгаль рассказал, на каком уровне карантина сейчас Украинасегодня , 08:30