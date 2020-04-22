Когда ожидать открытия границ в Украине: объяснение премьер-министра Шмыгаля

После введения карантина в Украине и европейских странах, были закрыты и границы для путешествий. Ожидать их быстрого открытия не стоит.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина в вопросе открытия границ будет ориентироваться на страны Европы, в первую очередь на соседние с нами. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы очень внимательно смотрим на наших соседей. Надо сказать, что сегодня закрыта не только граница Украины, но закрыты все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто", – отметил Денис Шмыгаль.

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Затем глава правительства заявил, что Кабмин будет ориентироваться на примеры таких стран как Германия, Испания и Италия, которые намного раньше ушли на карантин.

"В зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", – подытожил Денис Шмыгаль.

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