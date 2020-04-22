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      Когда ожидать открытия границ в Украине: объяснение премьер-министра Шмыгаля

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      Денис Шмыгаль / Кабинет Министров Украины

      После введения карантина в Украине и европейских странах, были закрыты и границы для путешествий. Ожидать их быстрого открытия не стоит.

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина в вопросе открытия границ будет ориентироваться на страны Европы, в первую очередь на соседние с нами. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

      "Мы очень внимательно смотрим на наших соседей. Надо сказать, что сегодня закрыта не только граница Украины, но закрыты все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто", – отметил Денис Шмыгаль.

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      Затем глава правительства заявил, что Кабмин будет ориентироваться на примеры таких стран как Германия, Испания и Италия, которые намного раньше ушли на карантин.

      "В зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", – подытожил Денис Шмыгаль.

      Карантин в Украине: основное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
      • От 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев. А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • Люди, которые посещали страны или регионы с распространением коронавируса, должны находиться на обсервации в течение 14 дней.
      • Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением. В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Денис Шмыгаль Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости политики
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