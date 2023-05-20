По словам синоптика, что в ближайшие дни погодные условия в Украине будут носить летний характер.
В результате прогрева воздушной массы днем максимальная температура превысит +25, а в южной половине местами не исключено и +30 градусов, – прогнозирует Кибальчич.
Также отмечает, что заметно теплее станут и ночи. Более того, среднесуточная температура окажется выше средних многолетних показателей на 2 – 4 градуса. Впрочем, в западных и северных областях – близко к норме.
В то же время Кибальчич добавляет, что слабо выраженные атмосферные фронты все же повлияют на некоторые области, поэтому днем пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, важно знать, что на фоне высоких дневных температур, низкой влажности воздуха и длительного отсутствия осадков на территории большей части нашего государства снова ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.