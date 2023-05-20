За словами синоптика, що найближчими днями погодні умови в Україні матимуть літній характер.
Внаслідок прогріву повітряної маси вдень максимальна температура перевищить +25, а в південній половині місцями не виключено і +30 градусів, – прогнозує Кібальчич.
Також зазначає, що помітно теплішими стануть і ночі. Ба більше, середньодобова температура виявиться вищою за середні багаторічні показники на 2 – 4 градуси. Втім, у західних і північних областях – близько до норми.
Водночас Кібальчич додає, що слабко виражені атмосферні фронти все ж таки вплинуть на деякі області, тому вдень подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози.
Окрім того, важливо знати, що на тлі високих денних температур, низької вологості повітря і тривалої відсутності опадів, на території більшої частини нашої держави знову очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.