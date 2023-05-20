На цих вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише 24 Канал.

Дивіться також Яким буде літо в Україні, чи чекати значної спеки: прогнози експертів

Де буде +30 градусів

За словами синоптика, що найближчими днями погодні умови в Україні матимуть літній характер.

Внаслідок прогріву повітряної маси вдень максимальна температура перевищить +25, а в південній половині місцями не виключено і +30 градусів,

– прогнозує Кібальчич.

Також зазначає, що помітно теплішими стануть і ночі. Ба більше, середньодобова температура виявиться вищою за середні багаторічні показники на 2 – 4 градуси. Втім, у західних і північних областях – близько до норми.

Водночас Кібальчич додає, що слабко виражені атмосферні фронти все ж таки вплинуть на деякі області, тому вдень подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози.

Окрім того, важливо знати, що на тлі високих денних температур, низької вологості повітря і тривалої відсутності опадів, на території більшої частини нашої держави знову очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Детальний прогноз на вихідні

Субота, 20 травня

Кібальчич розповів, що у суботи, 20 травня, у західних областях вдень місцями очікується невеликий дощ, гроза. Температура повітря +19…+24 градусів.

Тим часом на Півночі мінлива хмарність, без опадів. Однак, вдень на півдні Київщини можливі невеликі дощі та грози. Температура також +19…+24.

У центральних областях України також вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозою. Пригріє до +22...+27 градусів.

На Півдні ж буде без опадів, а температура повітря сягатиме +25...+30.

На Сході – невеликий дощ, можлива гроза, +22...+27 градусів.

Неділя, 21 травня

У західних та північних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +7…+12, вдень +18…+23.

У центральних регіонах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний з поривами 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +9…+14, вдень +20…+25.

На Півдні вночі без опадів, вдень на Одещині та Миколаївщині подекуди пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9 – 14 метрів на секунду. Вночі +11...+16,, вдень +24...+29.

На Сході вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями з грозою. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +10…+15 градусів, вдень +19…+24.