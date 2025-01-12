Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда будет -20 градусов

Кибальчич писал, что начало новой недели в Украинепройдет в условиях поля высокого давления. Благодаря этому ожидается снижение температуры воздуха.

Особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут местами окрепнуть до -15 – -20 градусов,

– отметил метеоролог.

Однако уже во второй половине недели активизируется западный перенос воздушных масс из северной части Атлантического океана. Поэтому средняя температура воздуха снова возрастет по всей Украине до оттепели.

Кроме того, временами будут небольшие, местами умеренные осадки, – снег с переходом в дождь и морось. Также возможны туманы, слабая гололедица и гололедица на дорогах.

Погода на неделю

В понедельник ночью еще 0 – -5 градусов, в Карпатах -5 – -10. Днем -2 – +3.

Уже во вторник, 14 января, морозы усилятся. Ночью -3 – -8 градусов, днем -3 – +2.

В Карпатах и на Прикарпатье (ночью, – 24 Канал) -12 – -17 градусов, в горных котловинах около -20 градусов,

– отметил Игорь Кибальчич.

Ночью среды температура воздуха ожидается в пределах -2 – -7 градусов, но в Карпатах и на Прикарпатье, также местами на Юге -8 – -13 градусов. Днем -2 – +3.

По прогнозу метеоролога, ночью четверга уже 0 – -5 градусов, в Карпатах -5 – -10, днем -1 – +4.

В пятницу, 17 января, ночью ожидается -4 – +1, а днем пригреет до +2 – +7. Только в Карпатах около 0 градусов.

В субботу ночью -2 – +3, днем +2 – +7. Далее, 19 января, ночью ожидается -2 – +3 градуса, днем +2 – +7 градусов.