Когда именно ждать усиления мороза, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда будет похолодание

Уже в первой половине недели на территории Украины ожидается снижение температуры. Особенно его почувствуют жители западных областей. Там, по прогнозу Кибальчича, ночью морозы могут окрепнуть до -15 – -20 градусов.

Ночью понедельника будет 0 – -5 градусов, в Карпатах -5 – -10. Днем в Украине -2 – +3 градуса.

Во вторник, 14 января, температура воздуха ночью составит -3 – -8 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье -12 – -17, в горных котловинах около -20 градусов; днем -3 – +2,

– отметил метеоролог.

Далее, в среду, ночью -2 – -7 градусов. В Карпатах и на Прикарпатье, также местами в южной части -8 – -13 градусов. Впрочем, днем -2 – +3.

Кстати, по прогнозу Игоря Кибальчича, уже во второй половине недели в Украине снова ожидается потепление. Активизируется западный перенос воздушных масс из северной части Атлантического океана. Из-за этого средняя температура воздуха повысится по всей территории нашего государства до оттепели.

Вероятно, в пятницу, 17 января, ночью уже будет -4 – +1, а днем пригреет до +2 – +7 градусов. Только в Карпатах еще около 0.

В субботу, 18 января, температура воздуха в Украине предполагается ночью -2 – +3 градуса. Днем +2 – +7. В воскресенье, -3 – +2 и -1 – +4 соответственно.

Кстати, по данным Укргидрометцентра, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в январе за всю историю метеорологических наблюдений, достигает -23 – -37 градусов.

В Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и Карпатах местами -38 – -39, а в Черкасской и Луганской – даже местами -40 – -41,9 градуса. Тем временем на юге Крыма -13 – -22 градуса.