Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда похолодает

В понедельник, 23 декабря, ночью на Севере и Западе -4 – +1 градус. На остальной территории Украины 0 – +5. Днем воздух прогреется еще до +1 – +7, а в южных областях и Крыму до +6 – +11 градусов.

Во вторник, 24 декабря, ночью в Украине -4 – +1, на Юге до +5. Днем +2 – +8 градусов, в южных областях и Крыму +7 – +12. Только на Западе в течение суток -2 – +3, в Карпатах -1 – -6 градусов.

На Рождество, 25 декабря, ночью в пределах -2 – +3 градусов, но в южных областях даже до +7. Днем +2 – +8, в Крыму до +7 – +12. В Карпатском регионе в течение суток -2 – -7 градусов.

В четверг, 26 декабря, ночью ожидается -2 – +3 градуса, днем -1 – +4, только на Юге еще +5 – +10 градусов.

В пятницу, 27 декабря, уже будет прохладнее. Так, ночью -4 – +1 градус, днем -2 – +3. В Карпатах и на Прикарпатье ночью -5 – -10 градусов, днем -2 – -7.

В субботу, 28 декабря, морозы в Украине, вероятно, усилятся. Так, по прогнозу Кибальчича, ночью -2 – -7 градусов, днем -3 – +2. В Карпатах ночью -8 – -13 градусов, днем -3 – -8.

Впрочем, в воскресенье, 29 декабря, температура воздуха ночью ожидается в пределах -4 – +1 градуса, днем -2 – +3.